Emozioni pop-dance con i ragazzi speciali della “Silvia Tremolada”

Un successo speciale al teatro Manzoni per lo spettacolo dell’associazione sportiva Silvia Tremolada. Una serata di ballo e di musica che ha visto protagonisti prima i ragazzi con sindrome di Down e autistici del progetto Sballiamo - promosso dalla stessa Tremolada - interpreti di appassionanti coreografie di musica pop-dance, poi le calde voci del coro gospel di Villasanta “Diesis e Bemolli“ con canti di Natale. "Il risultato dell’esibizione è stato emozionante – il commento del presidente della Silvia Tremolada Silvio Vigoni –, un primo esperimento di spettacolo dal vivo riuscito alla grande". Sì, perché il progetto Sballiamo esiste solo da febbraio e quella di giovedì è stata la prima esibizione pubblica del suo corpo di ballo. Il fine dell’iniziativa è far realizzare a ragazzi speciali danze di gruppo che li stimolino nella coordinazione. "Ogni mercoledì e venerdì facciamo le prove allo spazio Rosmini – ha spiegato l’insegnante di danza e coreografa Gisella Pezzaglia –. L’obiettivo non è quello di realizzare coreografie perfette, ma di sollecitare in loro un’energia continuativa senza distrazioni. In nove mesi il gruppo è cresciuto sempre di più. Oggi ci sono in tutto 24 ragazzi, addirittura due sordomuti, e tutti sono molto costanti nel rispettare questo impegno. I movimenti sono semplici, spesso si va a esperienza e a naso seguendo il feeling, non c’è tattica. Il motore è la loro voglia di fare e il loro impegno, di cui questo bello spettacolo è solo una dimostrazione".

Alessandro Salemi