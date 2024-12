Emergenza riscaldamento. Una caldaia da campo a scuola: "Ma il noleggio dura un mese"

La scuola primaria Falcone di Triuggio è rimasta al freddo. Un giorno intero, prima che entrasse in funzione un caldaia “da campo“. Una soluzione tampone in attesa di risolvere il problema in maniera definitiva. Affrontato durante l’ultimo consiglio comunale. Il sindaco, Pietro Cicardi, ha proposto di valutare un rifacimento completo del sistema di riscaldamento, ma "in un mese sarà indispensabile fare una variazione di bilancio". Gli studenti sono rimasti al freddo una sola giornata, poiché già il giorno successivo è entrata in funzione la caldaia mobile che l’Amministrazione ha preso a noleggio. Il vecchio bruciatore scaldava in inverno tre edifici: scuola, palestra e mensa. "In seguito alla demolizione della palestra e della mensa abbiamo ritenuto di fare una riflessione – spiega Cicardi –. Abbiamo incaricato uno studio tecnico perché possa sottoporci delle alternative, a lavori ultimati si potranno avere tre fonti di calore autonome ma in sinergia, in modo che qualora dovessero esserci problemi le altre andrebbero a compensare il disagio". La caldaia mobile è stata noleggiata fino al 31 dicembre. L’amministrazione comunale ha tempo un mese per prendere una decisione su come acquistare una nuova caldaia. In aiuto del Comune, comunque, arriveranno le vacanze natalizie, con lo stop delle lezioni fino all’Epifania.

"Per acquistare e installare una nuova caldaia – conclude il sindaco – sarà necessaria una variazione di bilancio nel mese di gennaio, quando ci saranno maggiori certezze sulle risorse di cui potremo disporre". Infatti, il parlamentino triuggese, lo scorso giovedì ha affrontato la presentazione al bilancio di previsione fino al 2027 (da approvare entro fine anno).