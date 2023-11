Emergenza migranti anche in Ticino. Ora Berna vuol vederci chiaro

L’emergenza migranti non è un’esclusiva dell’Italia, negli ultimi mesi l’accoglienza è diventata un problema anche in Svizzera soprattutto lungo il confine sud, proprio quello con il Belpaese, che ha visto il moltiplicarsi degli ingressi, molti dei quali illegali. "Solo nel corso delle prime due settimane di settembre in Ticino sono stati registrati 1.100 ingressi non consentiti, ben il 70% del totale delle entrate illegali in Svizzera - ha spiegato ieri il presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino, Raffaele De Rosa alla consigliera federale Elisabeth Baume-Scheneider che per conto di Berna è arrivata a Chiasso per comprendere l’entità del fenomeno - Questo crea preoccupazioni a livello di ordine pubblico: vengono commessi frequentemente atti illegali che compromettono la convivenza pacifica suscitando un sentimento di sfiducia". Se a questo si aggiungono le risse e gli episodi di microcriminalità, o criminalità tout court come nel caso dei due richiedenti asilo arrestati con l’accusa di aver violentato una ragazza lo scorso 11 ottobre sul Tilo diretto da Lugano a Chiasso, si comprende come mai a Chiasso, Balerna e Novazzato molti residenti dei quartieri vicini ai centri di accoglienza sono in rivolta. "Chiasso conta 7.800 abitanti e si trova a convivere con 600 richiedenti asilo - si è lamentato il sindaco Bruno Arrigoni - Nel 2011 ne avevamo 134, dobbiamo aiutare queste persone, ma occorre distribuirle sul territorio. Dall’inizio 2023 la nostra polizia ha effettuato 570 interventi nel centro federale d’asilo, quasi due al giorno".

La consigliera federale Elisabeth Bame-Schneider ieri ha visitato il centro federale richiedenti asilo di Chiasso e si è impegnata a farsi carico del problema. "So che c’è chi ha l’impressione che la Berna federale sia indifferente rispetto a quanto sta accadendo a sud delle Alpi. Ma vi assicuro che non è così - ha spiegato - La situazione migratoria è tesa, se una parte della popolazione è insoddisfatta e non si sente sicura si devono prendere delle misure. So che recentemente degli agenti sono stati feriti. Le domande d’asilo sono in aumento e 23mila rifugiati ucraini hanno chiesto il rinnovo dello statuto S". Ro.Ca.