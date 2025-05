Emergenza medici di base. Il Pd bacchetta la sindaca:: "Seveso non si fa sentire"

La dem Anita Argiuolo bacchetta la giunta Borroni sulla carenza dei medici di base. "La sindaca Alessia Borroni e l’assessore ai Servizi sociali Michele Zuliani, dove sono? – dice Argiuolo – Dall’inizio della legislatura del loro mandato ormai 42 mesi fa hanno sempre sottovalutato questa esigenza sociale dei cittadini".

Quest’anno altri tre medici di Seveso andranno in pensione. "Benché alcuni di loro abbiano ribadito ad Ate e Asst di poter rimanere ancora un anno, hanno avuto risposta negativa. E questa latitanza in ogni senso della politica di governo locale che non fa sentire la propria voce, non migliora certo la vita sociale nella nostra città", continua l’esponente Pd.

"Ricevo sempre come consigliera comunale telefonate e messaggi di anziani sempre in difficoltà con la richiesta di un medico di famiglia che possa accoglierli nella loro lista come pazienti anche perché i medici, quelli messi a disposizione nell’ambulatorio Medici Temporanei sul territorio della Asst Brianza, lavorano in una stanza in via Martiri d’Ungheria. I medici non sono mai gli stessi e quindi gli anziani sono disorientati con le loro malattie che devono sempre continuare a raccontare ogni volta al medico ti turno per farsi prescrivere i medicinali. L ’importanza di questa tematica evidentemente non è così vitale per la sindaca Borroni, e l’assessore Zuliani e la loro maggioranza".

A preoccupare "questa crescita di disparità sociale sempre più delineata che obbliga i cittadini a servirsi dalla sanità privata a discapito dei più bisognosi e dei più fragili".

Son.Ron.