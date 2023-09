Emergenza maltempo a Muggiò: premiati agenti polizia locale

Un encomio a tutto il Corpo di polizia locale "esempio di dedizione e impegno durante l’emergenza meteo che ha colpito la comunità". Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Maria Fiorito: "Risuonano ancora nella mia mente e nel mio cuore le parole del comandante - ha sottolineato -: a fronte dell’emergenza e vista l’entità dei danni, questa sera prolungheremo il servizio sino a tardi. L’obiettivo è quello di mettere tutto in sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Uno sforzo dovuto e sentito da tutti con responsabilità. La vostra presenza ha permesso di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire potenziali problemi e situazioni di pericolo. Il vostro lavoro è stato di fondamentale importanza per la comunità". Presentato il nuovo veicolo della polizia locale: un mini suv grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, ecosostenibile, a basso consumo energetico, efficace per percorrere il parco GruBrìa.

Veronica Todaro