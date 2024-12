Emergenza furti nelle abitazioni. Ma la Prefettura gela i sindaci:: "Poche denunce, il caso non esiste"

I furti nelle case ci sono ma non tutti li denunciano e così nei dati ufficiali non risultano. Secondo la prefettura, non ci sarebbe un così grande aumento di furti in abitazione di cui sempre più persone si lamentano nelle ultime settimane, a Cogliate, come nelle vicine Misinto e Lazzate. È quello che si è sentito rispondere il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, che qualche giorno fa è stato ricevuto a Monza dalla prefetta Patrizia Palmisani, insieme ai colleghi Matteo Piuri, sindaco di Misinto e Loredana Pizzi, vicesindaca di Lazzate.

"Ci hanno riferito solo di un lieve dato in crescita ma non ancora consolidato perché attendono la fine dell’anno, comunque no tale da considerarla un’emergenza". "Ci sarebbero poche denunce rispetto ai casi segnalati e di cui sentiamo parlare in paese, che poi verifichiamo anche di persona" prosegue il sindaco, che ha chiesto un aumento dei controli. All’incontro erano presenti infatti anche i vertici provinciali di carabinieri, polizia e guardia di finanza. "Ci hanno spiegato che dalle denunce risulterebbe solo un lievissimo aumento, peraltro non confermato perché i dati non sono ancora definitivi" conferma il sindaco Piuri che, come il collega Basilico deve invece fare i conti quasi quotidianamente con cittadini che lamentano episodi di furti messi a segno o anche solo tentati all’interno delle proprietà. Il problema sembra essere quindi che non tutti quelli che subiscono furti o tentativi di furto con effrazioni o violazioni di proprietà denunciano l’accaduto. "Abbiamo comunque chiesto maggiori controlli da parte delle Forze dell’ordine, spiegando che per piccoli comuni come i nostri non è possibile contare esclusivamente sulla polizia locale che ha organici ridotti". Andrea Basilico ha riferito dell’incontro in prefettura anche durante l’ultimo Consiglio comunale: "Ci è stato detto di potenziare la videosorveglianza e lo abbiamo fatto, di aumentare il servizio di polizia locale e abbiamo fatto quello che era possibile con le nostre risorse. A questo aggiungiamo lo sforzo sovrumano dei nostri volontari che ormai tutte le sere effettuano servizi di pattugliamento negli orari critici, ma i ladri continuano ad agire imperterriti". Ancora in questa settimana ci sono state segnalazioni vicino alle campagne in via Marconi ed è scattata una mobilitazione di residenti e volontari, oltre a un maggiore passaggio di carabinieri.