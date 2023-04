Emergenza clima La dichiara anche il Comune

Anche Monza ha dichiarato lo stato di emergenza climatica e ambientale, una decisione approvata dal Consiglio comunale la scorsa settimana con i voti della maggioranza di centrosinistra. In aula è stata discussa e votata la mozione sul tema presentata dal gruppo LabMonza, un documento con cui anche la politica cittadina manifesta la sua sensibilità verso la questione dei cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente e con cui si impegna l’Amministrazione monzese perché segua politiche e orientamenti mirati a migliorare la qualità di vita in città attraverso azioni che favoriscano la tutela del territorio e la sostenibilità. "Sulla questione ambientale dobbiamo agire subito - ha commentato il capogruppo di LabMonza Lorenzo Spedo (foto) - Grazie all’approvazione di questa mozione il Comune di Monza dichiara l’emergenza climatica e ambientale, e la Giunta si impegna ad attuare le nostre proposte su più ambiti, dalla valorizzazione del Parco, una connessione efficiente fra le ciclabili, un ascolto reale delle istanze e proposte di comitati, associazioni, movimenti ambientalisti e molto altro". Il consigliere di LabMonza Francesco Racioppi presenta gli obiettivi del documento approvato: "Mettere al centro il benessere della persona, proteggere il nostro patrimonio ambientale, fornendo servizi importanti, incentivando la mobilità dolce, sensibilizzando la cittadinanza sulla questione ambientale, avendo sempre in mente che occuparsi di ambiente vuol dire anche contrastare le disuguaglianze sociali. La questione ambientale e la questione sociale devono essere collegate".

M.Ag.