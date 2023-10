Elvira e Altin, i “maratoneti” della pizza a Monza: "Il giorno di riposo? Al lavoro"

C’è chi al pensiero di lavorare la domenica si deprime e rinuncia a una buona retribuzione. E anche l’ipotesi del sabato in servizio, tra giovani e meno giovani, non scatena irrefrenabili entusiasmi. Loro, invece, hanno fatto la scelta opposta. Cioè, la loro attività è operativa sette giorni su sette. Una decisione che Altin Bakura, 41 anni e la moglie Elvira, 33 anni, hanno preso senza incertezze. Dal 2015 gestiscono la Pizzeria Sobborghi di via Rota. Altin, Matteo per gli amici, da 25 anni in Italia, dal 2001 lavorava come pizzaiolo da dipendente. Poi, la scelta di mettersi in proprio. "Inizialmente – spiega – il lunedì era il nostro giorno di riposo. Ma le spese erano tante. Abbiamo così pensato di lavorare anche il lunedì. E non ci siamo mai pentiti". Altin ed Elvira, nati in Albania, abitano a Brugherio. Devono conciliare gli impegni lavorativi con quelli famigliari. Un’impresa non facile. Viola, la loro figlia, ha 11 anni. A lei pensa la nonna Namire. Ma l’unico lato negativo di questa attività a tempo pieno, è proprio il poco tempo che rimane da dedicare a Viola. "Per il lavoro – aggiunge Matteo – non ci possiamo lamentare. Il nostro è un ambiente famigliare, possiamo contare su una clientela affezionata. Il problema di via Rota, comunque, è la mancanza di parcheggi".

Gianni Gresio