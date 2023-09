Effetto crisi demografica “Persi“ 37mila giovani

Pochi giovani e sempre più lontani dal lavoro. Il grido d’allarme è confermato dall’analisi fatta dalla Cgia di Mestre sul numero dei giovani fra i 15 ed il 34 anni. In Lombardia, tra il 2013 ed il 2023 c’è stata una contrazione media del -2,28%, che sale al -3,15% scorporando il dato di Milano, che fa eccezione con un +45mila giovani (+7,3%) e che fa da traino anche per Monza (+0,2%). Nel complesso, nel 2023 sul territorio ragionale ci sono 8.040 giovani in più rispetto a 10 anni fa, ma se escludiamo dal conto il capoluogo lombardo il saldo diventa di -37.084, segno di una distribuzione molto disomogenea sul territorio dove le realtà polo fanno da catalizzatore rispetto a quelle periferiche.

Guardando ai valori assoluti, il calo demografico pesa in valore assoluto soprattutto nel Bresciano, dove in dieci anni si sono ‘persi’ 7.213 ragazzi e ragazze tra i 15 ed i 34 anni. Segue Varese con -6.265, Bergamo con – 5.224, e, a scendere, Mantova, Cremona, Como, Pavia, Lecco, Sondrio, Lodi. In percentuale, invece, la perdita più rilevante a livello regionale è a Sondrio, con -5,2% di giovani, seguita da Cremona (-5%) e Mantova (-4,5%).

"Questa contrazione nella fascia di età più produttiva della vita lavorativa sta arrecando grosse difficoltà alle aziende italiane. Molti imprenditori – spiegano dalla Cgia di Mestre – faticano ad assumere personale, non solo per lo storico problema di trovare candidati disponibili e professionalmente preparati, ma anche perché la platea degli under 34 pronta ad entrare nel mercato del lavoro si sta progressivamente riducendo. La crisi demografica sta facendo sentire i suoi effetti e nei prossimi anni la rarefazione delle maestranze più giovani è destinata ad accentuarsi ulteriormente".

Qualche spiraglio positivo arriva dal confronto fra il 2023 ed il 2019: in quasi tutte le province, il numero di giovani tra 15 e 34 anni è in crescita. F.P.