Educatori a lezione al San Gerardo. Come aiutare adolescenti e bambini ad affrontare le “libellule nel cuore“

"Quando si vive un lutto, il ritorno a scuola è un momento molto difficile. Lo ha abbiamo visto con Niccolò e con le amiche di Marta. Per questo motivo abbiamo pensato di offrire a educatori e insegnanti gli strumenti per capire cosa è giusto fare".

Niccolò è il fratello di Marta Roncoroni (nella foto), la quindicenne nel cui ricordo è nata un’associazione a supporto della terapia intensiva pediatrica del San Gerardo, l’ultima casa della ragazzina. "Spesso il lutto – spiega il papà di Marta, Giovanni – è una sorta di grosso elefante nella stanza che nessuno sa bene come approcciare. Eppure il numero dei ragazzi che prima dei 18 anni vivono l’esperienza di un lutto importante è molto più elevato di quanto si creda". L’idea è arrivata alla famiglia Roncoroni davanti a un video di “Libellule nel cuore“, un progetto voluto dall’associazione Maurizio Fragiacomo di Milano che si occupa del lutto di bambini e adolescenti con un focus all’interno della scuola, con un linguaggio professionale ma semplice.

"Abbiamo incontrato due loro psicoterapeuti e ci è venuta l’idea di proporre un corso agli insegnanti ed educatori di Monza e dintorni", continua il papà di Marta. L’appuntamento, patrocinato e supportato dal Comune e dalla Fondazione Ospedale San Gerardo, è per il 12 febbraio alle 20.30 al centro congressi dell’ospedale, in via Pergolesi 33 a Monza (prenotazione obbligatoria, info: www.associazionemartaroncoroni.it).

L’incontro è rivolto a insegnanti, educatori, psicologi e familiari e sarà seguito da due corsi di formazione (per l’età infantile e per quella adolescenziale) di due mezze giornate con gli psicoterapeuti per la formazione sulla gestione del lutto nella scuola.

Intanto la storia di Marta e del dolore dei suoi cari, trasformato in amore per gli altri con la nascita dell’associazione che porta il suo nome, è arrivata nelle scuole, con due incontri fra il papà e i ragazzi del Frisi. Ben avviati anche gli stage di medici e infermieri monzesi alla terapia intensiva pediatrica del Gaslini di Genova e il percorso di certificazione di tutti i medici e infermieri della rianimazione pediatrica, una quarantina in tutto, ai quali si aggiungono nuovi progetti in collaborazione col Policlinico Gemelli.

Monica Guzzi