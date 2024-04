Eccheli lancia la sfida a Perugia : "Il sogno c’è, ora onoriamo la serie"

di Andrea Gussoni

È arrivato il giorno di gara-1 della finale scudetto, con la Mint Vero Volley Monza che dopo l’impresa alla bella con i campioni in carica dell’Itas Trentino, farà visita alla Sir Susa Vim Perugia. Coach Massimo Eccheli non ha niente da perdere e per questo punta ancora più in alto: "Abbiamo realizzato il bellissimo sogno della finale, ma da stasera dovremo essere ancora più bravi per onorare la serie, giocando con coraggio e determinazione. Lasceremo sul campo tutto quello che abbiamo, per contrastare la corazzata umbra". Con ogni probabilità verrà confermata la formazione delle ultime gare con tre schiacciatori di ruolo e in particolare Eric Loeppky al posto di Arthur Szwarc. Tutto questo per non rinunciare all’esperienza di Stephen Maar che da quando è rientrato ha cambiato il volto della squadra brianzola e ai colpi in attacco di Ran Takahashi. Proprio il giapponese, dopo aver messo a terra il match point contro Alessandro Michieletto e compagni, è reduce da un titolo di Mvp che la dice lunga sul suo stato di forma. Perugia parte comunque con i favori del pronostico, sia oggi alle 20.30 che più in generale per la corsa al tricolore, ma coach Angelo Lorenzetti vola basso.

"Ad una finale playoff non bisogna aggiungere niente per renderla entusiasmante. È una finale inedita ed è un valore per la pallavolo, penso che nei prossimi anni questo termine verrà usato spesso perché ormai l’equilibrio la fa da padrone in Superlega. È una finale, è una cosa che non capita spesso quindi bisogna godersela tutta e cercare di mettere il vestito migliore per essere degni protagonisti dell’evento". Gli umbri hanno già vinto Mondiale per Club, Supercoppa e Coppa Italia (in finale proprio con Monza). Gara-2 è in programma domenica alle 15.15 all’Opiquad Arena.