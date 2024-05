È morto l’ex parroco don Ferdi

Si è spento della notte fra martedì e mercoledì all’ospedale di Lecco don Ferdinando Mazzoleni, ex parroco di Villasanta. Aveva 84 anni e si era ritirato da anni nella sua Pasturo. Non era mai stato un sacerdote anonimo. Per 22 anni a Seregno e 30 a Villasanta, si era segnalato anche per la spigolosità di carattere. Aveva fatto costruire opere importanti e lavorato molto per la sua parrocchia (ristrutturazioni, campi da calcio, un grande organo per cui si era mosso anche un ministro) ma era entrato in polemica spesso con l’amministrazione comunale di centrosinistra (il recupero dell’ex cinema parrocchiale Lux) facendo rivivere l’epopea di Don Camillo e Peppone. E aveva frizionato con alcuni vicini della chiesa di Sant’Anastasia, in centro, che gli avevano intentato causa per il suono delle campane. Dopo il processo, gli era toccato pagare una multa da 200 euro. Polemiche anche dopo un’omelia natalizia in cui si era scagliato contro Babbo Natale, definito come un "ciccione ubriacone". Tratti del suo carattere che avevano suscitato polemiche ma che non avevano scalfito l’amore dei parrocchiani.

Dario Crippa