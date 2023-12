"E io dico no alle adozioni gay. Elton John che fa, allatta?"

L’omosessualità

"Dai segnati da Dio, tre passi indrio. Mi ritengo fortunato, ho capito la mia natura a 6 anni quando mi sono innamorato di mio cognato: era bellissimo... Per fare moda ci vuole sensibilità, chi mi conosce dice che ho una visuale maschile unita a una sensibilità femminili, ma ho anche preso le botte perché facevo abiti per le donne e i loro mariti non lo sopportavano. Adozioni? No, io sono gay e i figli li fanno le donne, sostenere il contrario è da malati. Non ho mai amato fare la mamma: non c’è niente di più bello di una donna incinta che partorisce. Anche Elton John (foto), cosa fa? Li allatta lui i figli che ha adottato? I ruoli non si devono confondere, i bambini devono avere un padre e una madre. Nella mia vita non mi sono mai travestito, ho sempre cercato l’autenticità".