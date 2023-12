Monza, morto lo stilista Lorenzo Riva: creò abiti per Whitney Houston e Ivana Trump

Monza, 16 dicembre 2023 – Lutto nel mondo della moda. E’ morto oggi, sabato 16 dicembre, all'ospedale San Gerardo di Monza, la città brianzola dove era nato nel 1938, lo stilista Lorenzo Riva. Aveva 85 anni.

Lo riporta l’Ansa, citando un amico di Riva, il quale aveva aperto il suo primo atelier a 18 anni. “Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare” il ricordo su Facebook del socio e amico Luigi Valietti.

Gli abiti per le star

Dedito da sempre all'alta moda e noto per chiudere ogni sfilata con abiti da sposa, Riva nel corso degli anni ha creato abiti per personaggi famosi del jet set e dello spettacolo come Isabella Rossellini, Penélope Cruz, Emmanuelle Seigner, Whitney Houston, Jerry Hall, Chiara Mastroianni e Ivana Trump.

La prima collezione

Dopo aver frequentato ed essersi ispirato ad artisti quali Enrico Baj, Lucio Fontana e Mimmo Rotella, Riva nel 1972 presenta la prima collezione a Palazzo Pitti, a Firenze. Da quel momento assume una dimensione internazionale, presentando le sue collezioni oltre che in Italia, anche in Francia, in Messico e in Spagna, dove nei primi primi anni Ottanta diventa direttore artistico della prestigiosa maison Balenciaga.

Le passerelle di Roma e Milano

Nel 1984 rientra in Italia per aprire due nuovi atelier in società con Luigi Valietti. Nel 1991, debutta sulle passerelle romane dell'alta moda e nel 1995 sfila per la prima volta con una linea di prêt-à-porter sulle passerelle milanesi. Nel ’96 presenta i suoi abiti a New York, alla Cristinerose Gallery di Soho.

Il lancio della nuova linea

Nel 2017, a quasi 80 anni, lo stilista lancia una nuova linea 'L'Or by Lorenzo Riva'.