"È il quadro più bello della famiglia"

Nella galleria dell’800 ha trovato posto, fra gli altri, anche “Il cavalleggero“ di Giovanni Fattori, donato ai Musei da Teresa Viganò (nella foto), con la sorella Gisella. "È un quadro di famiglia. Abbiamo voluto offrirlo ai Musei civici – racconta Teresa – in omaggio ai nostri genitori, Mariuccia Colombo e Enzo Viganò. La mamma è mancata nel 2022 a 100 anni, smantellando la casa abbiamo trovato il quadro che ci aveva accompagnato sin da bambine. Non sappiamo da dove arrivi. Mamma e papà erano appassionati di arte e abbiamo diversi quadri. Abbiamo pensato di regalare il più bello ai Musei civici. Svolte le pratiche, per un caso fortuito, la donazione ha coinciso con il decimo compleanno del museo".

La famiglia ha origini brianzole, la mamma Mariuccia, classe 1922 era monzese, maestra elementare, conosciuta in città. Il papà Vincenzo era di Albiate, trasferito a Monza per amore. Le due sorelle hanno voluto fare un regalo alla loro città, per sottolineare ancora di più l’affetto ai luoghi dove sono nate e cresciute. "Il ricordo della nostra famiglia viene reso ancora più concreto offrendo un pezzo pregiato alla città, ancora più che tenerlo in casa solo per noi". Teresa ha una formazione scientifica nella chimico farmaceutica, ma è cresciuta fra oggetti artistici che ha imparato ad apprezzare. “Il cavalleggero“ di Giovanni Fattori ritrae un soldato all’epoca delle Guerre di Indipendenza, in una posa quotidiana, fuori dalla retorica epica. Le campiture, la luce e la bicromia rimandano alla corrente dei macchiaioli di cui Fattori fu uno dei principali esponenti.

C.B.