In casa droga e libro contabile. Tre arresti

Da Monza a Milano per spacciare hashish, ma a casa a San Rocco aveva 2 chili di marijuana, 42 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, una macchina conta soldi e un libro contabile. Gli uomini della squadra mobile della Questura monzese hanno arrestato un 38enne incensurato di Monza e anche una coppia di italiani di 60 e 28 anni a Milano. Il 38enne era stato visto salire sabato sulla sua auto con un involucro prelevato dalla sua abitazione e seguito fino a Milano dove, arrivato nella zona nord-orientale della città, ha consegnato il pacchetto a una donna facendolo passare attraverso le inferriate di una recinzione condominiale, dove la 28enne abitava.

A quel punto i poliziotti hanno fermato il 38enne e individuato l’appartamento da cui era scesa la donna, eseguendo una perquisizione. All’interno della casa, nella disponibilità del suo compagno convivente 60enne, è stato trovato l’involucro consegnato poco prima, consistente in 5 panetti di hashish per un totale di 486 grammi. Sono stati inoltre trovati altri 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un’agenda con nominativi e importi riconducibili ad attività di spaccio e 480 euro. Successivamente gli investigatori hanno effettuato una perquisizione anche nell’abitazione dell’autore della consegna a San Rocco: qui sono stati trovati 2 chili di marijuana, 42 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, una macchina conta soldi e un libro contabile. Nei confronti del monzese è stata disposta la custodia in carcere. La coppia di Milano è stata processata con giudizio direttissimo e per l’uomo sono stati disposti i domiciliari, mentre nessuna misura cautelare è stata applicata alla donna perché risulta incensurata.

S.T.