Viaggio nella natura, tutto esaurito al Parco delle Groane

Un successo il fine settimana dedicato alla natura nella sede del Parco delle Groane, in occasione della Festa europea dei parchi, con l’apertura dei sentieri interni e le visite guidate con le Gev. Un flusso continuo di pubblico ha riempito la sede dell’ex Polveriera a Solaro e i sentieri circostanti, prendendo parte a laboratori, escursioni, camminate e attività per grandi e piccoli. Domenica scorsa è stato inaugurato anche un defibrillatore semiautomatico, acquistato in collaborazione con Bcc di Barlassina, che sostiene l’attività dell’associazione mutualistica di assistenza Groane Vita. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Bcc, Stefano Meron, il direttore generale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, Attilio Fiore, il presidente Emiliano Campi, la vicepresidente Rosella Ronchi e i consiglieri Carla Testori, William Ricchi e Daniele Barcella con Sandro Archetti che ha partecipato in particolare agli eventi del sabato.

A coordinare i volontari, il comandante della polizia locale del Parco, Claudio Attilio Camisasca, con gli agenti in servizio. Il direttore Fiore ha voluto ringraziare il consiglio di gestione, i dipendenti del Parco, le associazioni e gli enti che hanno collaborato, ma in particolare proprio i 76 volontari, donne e uomini in divisa verde delle Gev o con la tuta dell’antincendio boschivo. "Sono tanti, ma speriamo di averne ancora di più, perché offrono al Parco un bene prezioso, il loro tempo, per preservare un territorio bellissimo". Il direttore ha poi dato appuntamento alla prossima edizione della Festa europea dei parchi. La due giorni ha vissuto anche il successo della seconda edizione della camminata “Groane in Movimento”, ideata dall’assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Limbiate, Claudio Ceschini, insieme con l’associazione Limbiate che Cammina. Trenino panoramico e ascensioni vincolate in mongolfiera hanno regalato ai partecipanti emozioni e vedute dall’alto indimenticabili. Sono stati organizzati laboratori sul mondo degli uccelli e sugli impollinatori ed escursioni guidate nella Polveriera.

Gabriele Bassani