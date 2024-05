È di nuovo allerta rossa. Cesano già sott’acqua

C’è una macchia gialla, poi all’interno tre macchie di tre diversi livelli di arancione fino ad arrivare al rosso ed infine, proprio al centro, una macchia più piccola di colore viola. Quella macchia corrisponde esattamente al territorio di Cesano nella mappa dei fenomeni atmosferici registrati ieri pomeriggio poco prima delle 14: l’effetto di quella macchia viola è una pioggia di quelle mai viste prima. "Sono caduti 90 millimetri d’acqua in meno di un’ora, una cosa impressionante, sembrava di essere in mezzo a una tempesta monsonica, di fronte ad eventi del genere ci si trova completamente spiazzati", racconta il sindaco Gianpiero Bocca, che ieri pomeriggio si è mosso sul territorio con protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale per individuare le situazioni più critiche. Ci sono alcuni alberi caduti, di cui uno in pieno centro, in via Garibaldi, molti edifici allagati ai piani bassi, box e cantine, la scuola Rodari al quartiere Molinello che presenta locali allagati a causa del cedimento di una bocca di lupo, ma non è stato necessario chiuderla, forse oggi si dovrà fare a meno della mensa, ma si stanno studiando alternative.

"Alla fine si può quasi dire che è andata bene, ma sono molto preoccupato perché ci attende un’allerta rossa, anche se resta il rammarico e lo sconcerto per il ritardo con cui è stata comunicata questa precipitazione così violenta – aggiunge Bocca – . L’allerta meteo della protezione civile di Regione Lombardia è stata diramata alle 14.59, quando qui ormai il peggio era passato. Qui l’inferno si è scatenato dalle 13.45 con una intensità di precipitazioni mai vista prima. Le strade si sono rapidamente allagate ma per l’impossibilità di qualsiasi sistema di raccolta di accogliere così tanta pioggia in così breve tempo. Appena ha smesso di piovere infatti la situazione è tornata rapidamente alla normalità".

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza tra Cesano Maderno e Bovisio Masciago, per rimuovere piante pericolanti e svuotare cantine e appartamenti, o liberare veicoli rimasti intrappolati con motore in panne per il livello dell’acqua negli scivoli. Intanto sulla Brianza è di nuovo scattata l’allerta rossa per rischio idraulico.

A Monza, per consentire la messa in sicurezza delle auto dei residenti nelle zone a rischio lungo il Lambro, i varchi ZTL sono stati spenti ieri sera. Le squadre di volontari della protezione civile hanno cominciato in serata a dislocare transenne e barriere nell’ipotesi in cui fosse necessario attivare posti di blocco nel caso in cui il Lambro superasse il livello di guardia. Lapolizia locale ha aumentato le pattuglie in servizio nella notte per coordinare le eventuali attività di emergenza legate alla viabilità. Allerta anche in Prefettura. La situazione resta in continuo monitoraggio da parte del centro operativo comunale allestito ieri pomeriggio nella sala Giunta del palazzo comunale. Aggiornamenti online su www.comune.monza.it.