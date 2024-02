Due sorelle diverse lo stesso orrore. In scena le foibe

Due donne, una italiana e una slava, diverse ma in fondo uguali, entrambe portatrici di una storia comune a chi ha vissuto nelle terre del confine orientale d’Italia. Un dialogo da cui emergono i fatti salienti legati alle foibe e all’esodo istriano. È lo spettacolo teatrale dal titolo “Sorelle“, che verrà portato in scena venerdì alle 21 nella biblioteca di via Nazario Sauro a Verano Brianza dalle attrici del Teatro Laboratorio di Brescia. Sul palco Francesca Cecala e Swewa Schneider daranno vita al testo scritto dall’attrice e sceneggiatrice Alessandra Domenghini, sotto la guida del regista Sergio Mascherpa. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a veranobrianza@brianzabiblioteche.it.

F.L.