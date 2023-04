Due grosse tartarughe abbandonate recuperate dai vigili all’ex Antonini

Due grosse tartarughe d’acqua abbandonate in una pozza all’interno del grande parco dell’ex ospedale Antonini a Mombello.

Le ha recuperate la polizia locale. Si tratta di due esemplari di Trachemys scripta, specie esotica che vive soprattutto in centro e Sud America ma che da diversi anni è presente anche in Europa.

L’ipotesi più probabile è che le due testuggini siano state abbandonate da chi le aveva acquistate e tenute per un po’ di tempo in un acquario o dentro un laghetto artificiale in giardino.

Per il recupero dei due poveri animali, la polizia locale di Limbiate ha utilizzato una bacinella di plastica, riempita d’acqua, dentro la quale sono state poste le due tartarughe per condurle nel centro di raccolta del Parco delle Groane, dove dall’agosto dello scorso anno è stato avviato per la prima volta in Lombardia il percorso di contenimento delle tartarughe esotiche abbandonate.

Questi animali infatti sono particolarmente voraci e invasivi e mettono a rischio le popolazioni autoctone di pesci e anfibi, comprese le ultime testuggini palustri.

Gli esemplari di tartarughe americane vengono catalogati all’arrivo, schedati e introdotti nel Centro di raccolta permanente nella sede della Fondazione Minoprio, a Vertemate con Minoprio.

Le Guardie ecologiche volontarie del Parco delle Groane, coordinate da Paolo Ventura, e la polizia locale del Parco, guidate dalla comandante Orietta Borella, sono attive per proseguire l’intervento avviato ad agosto per allontanare questi esemplari dalle aree umide del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

L’obiettivo è quello di salvaguardare gli anfibi autoctoni che popolano da sempre queste zone e che sono già messe fortemente a rischio dalla perdurante siccità di questi ultimi mesi.

