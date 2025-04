Due donne al The Bank. Giulia Casieri ed Elena Mil in un inedito doppio set

Due cantautrici giovani ma già d’esperienza, diverse per formazione ma entrambe di grande sensibilità artistica. Una legata principalmente alla canzone d’autore, l’altra nutrita di intrecci fra musica, teatro e scrittura, folk e jazz. Domani sera le si potrà ascoltare assieme, sullo stesso palco, a Monza grazie a un nuovo appuntamento di “Ladies Vibes“, la rassegna ideata e curata dal produttore monzese Pietro Foresti e ospitata dal The Bank di viale Lombardia per dare voce alla musica originale e al talento femminile. A proporsi dalle 21 saranno Giulia Casieri ed Elena Mil, con due set distinti che offriranno al pubblico un’immersione in mondi sonori differenti, accomunati però da una forte identità autoriale. Giulia Casieri è originaria di Monza ed è una voce nota della scena cantautorale italiana.

Formatasi al Cpm di Milano, grazie all’incontro con Eros Ramazzotti viene introdotta nell’accademia vocale di Paola Folli; dal 2014 si esibisce con il gruppo Up2Funk come interprete di brani funk e r’n’b. Nel 2017 si è fatta notare come finalista a Sanremo Giovani, dove ha portato la canzone “Come stai“. Affinando sempre più la sua scrittura ha trovato una cifra matura e raffinata. La 24enne Elena Mil, invece, è cresciuta tra musica folk e tango argentino e ha studiato per 8 anni violino classico prima di dedicarsi al canto e alla composizione. Attiva fin da giovanissima in ambito teatrale come attrice-cantante, ha ottenuto una menzione d’onore al festival Thauma per la sua performance vocale nell’Antigone di Sofocle. Oggi propone un repertorio fatto di brani inediti ispirati al cantautorato anni ‘60 e che attraversano vari generi e influenze, dal folk al soul passando per il jazz. Il risultato sono canzoni originali, non facili da definire ma ben riconoscibili per l’interpretazione vocale. Quest’anno con il suo brano “La ballata dell’inferno“ Elena Mil è arrivata tra i 16 finalisti della 36esima edizione del prestigioso festival Musicultura di Recanati e Macerata dedicato alla nuove voci della canzone d’autore italiana, con il pezzo inserito nella compilation ufficiale del festival e l’esibizione trasmessa in diretta dalla Rai. I concerti al The Bank proseguiranno venerdì sera con un Tributo agli 883 dei Rotta x Casa di Max e sabato con un Tributo ai Rolling Stones dei Donkeys Forever.