Due cocktail ricordano il mito di Marco Polo. L’idea di Mnemosyne

Monza celebra i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo dedicandogli due cocktail. I drink, ispirati alla vita e all’opera del grande viaggiatore veneziano, si possono assaporare da oggi per tutta la settimana al Liz Cocktail bar di via Bergamo: “La via della seta“, cocktail alcolico, è dal suggestivo colore azzurro e richiama le vesti della principessa Hao Dong, una delle figlie dell’imperatore cinese Kublai Khan, che sposò Marco Polo; “Il Milione” è invece analcolico, caratterizzato dai i colori dell’ imperatore Kublai Khan: il rosso e il giallo. L’idea, venuta al presidente dell’associazione culturale Mnemosyne Ettore Radice, è stata sposata con entusiasmo da Maria Hu, titolare del locale di via Bergamo, di origine cinese.