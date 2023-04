Monza, vede la polizia, butta la droga e scappa: arrestato ragazzo di 19 anni

Alla fine, hanno dovuto utilizzare anche lo spray al peperoncino per bloccarlo dopo la fuga. Un ragazzo di origini marocchine di 19 anni è stato arrestato a Monza per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Erano le 14 circa quando, nell’ambito del servizio di controllo del territorio svolto quotidianamente dagli agenti della Squadra volante della Questura di Monza.

I poliziotti, stavano pattugliando via Arosio, zona stazione ferroviaria, quando hanno visto un giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti il traffico di stupefacenti, e hanno deciso di sottoporlo a controllo. Il ragazzo, alla vista della volante della Polizia, si è messo a correre e nella fuga gettato un involucro di cellophane bianco con un panetto di Hashish.

I poliziotti, dopo aver recuperato il panetto, si sono lanciati all’inseguimento del ragazzo, percorrendo a piedi Corso Milano e via Cavour, fino a raggiungere un’attività commerciale sita in piazza Diaz dove il ragazzo aveva cercato di nascondersi.

I due poliziotti sono riusciti a intercettarlo ma visto che ha iniziato a spingerli opponendo resistenza hanno dovuto usare dello spray urticante per immobilizzarlo. Nella tasca dei suoi pantaloni c'erano quattro grammi di droga, suddivisa in cinque dosi pronte per la vendita al dettaglio e 35 euro in contanti.

Dall’esito dei controlli è emerso che il 19enne era in possesso di permesso di soggiorno per affidamento e senza fissa dimora. Pertanto, il Questore di Monza ha immediatamente attivato l’Ufficio di Immigrazione perché verifichi la sussistenza dei presupposti per la titolarità del permesso di soggiorno.