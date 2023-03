Droga e bullismo La lezione dei carabinieri

Una full immersion nella legalità per studenti e genitori della Brianza Est. In cattedra, il maggiore dei carabinieri Mario Amengoni, comandante della Compagnia di Vimercate, in platea adolescenti e giovanissimi delle medie e delle superiori a lezione su bullismo e cyberbullismo, sicurezza informatica, dipendenza da alcol e droga, stalking. Una carrellata su problemi che dopo la pandemia sembrano ancora più radicati. Il programma “di rispetto degli altri“ ha già coinvolto 90 classi, 1.800 studenti, dei quali 1.000 della scuola dell’obbligo, sono i numeri dell’imponente progetto di prevenzione messo in campo dall’Arma in questo spicchio di provincia.

L’ufficiale è stato all’Istituto comprensivo Montessori di Sulbiate e Ronco Briantino; a quello di Bernareggio; all’Ada Negri" di Cavenago e Caponago; alla Manzoni e alla don Milani a Vimercate; al comprensivo “Bellusco Mezzago“; all’Enzo Bontempi" di Agrate; a Ornago e Burago e all’intero Omnicomprensivo a Vimercate: Banfi; Vanoni; Einstein e Floriani. Per i giovanissimi una scuola sul campo e non solo per loro. Anche professori e genitori sono stati protagonisti del percorso con un incontro per tutti ad Agrate. Il focus sulla sicurezza non si ferma. Il tour proseguirà anche ad aprile e maggio. Si partirà sempre dalle regole alla base di tutto. Obiettivo, aiutare gli under 18 a chiedere aiuto in caso di difficoltà e a conoscere i pericoli legati all’uso di droga, allo spaccio e all’alcol che dilaga fra i minorenni. Per famiglie e docenti, invece, l’invito a prestare attenzione anche al minimo segnale di cambiamento, spia più di quanto non si creda di malessere che può sfociare in altro.

Barbara Calderola