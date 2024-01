Dossi: "Un’iniziativa trasversale"

L’ideatore del tavolo anti-violenza esteso a tutta Italia è il consigliere più giovane di Vimercate. Daniele Dossi, 27 anni, una laurea con lode in Mercati e Strategie d’impresa, volontario Caritas, ha frequentato la scuola di politica di Enrico Letta, dopo essere stato selezionato dall’ex premier. Per lui l’impegno sociale è un istinto, ha cominciato 9 anni fa, "volevo mettere del tempo a disposizione dei più fragili". Ora, il nuovo salto. "Dopo il brutale omicidio di Giulia Cecchettin non ce la facevo più a sentire ‘faremo’. Dobbiamo capire, indagare, muoverci subito". Così ha lanciato la rete che "collegherà sia i referenti del territorio che tutti a livello nazionale. Un’iniziativa trasversale. Vorremmo portare avanti azioni comuni, declinate su ciascuna realtà, ma con un denominatore di partenza uguale per tutti". Il primo banco di prova è stata la mozione per avviare la macchina dei giovani a fianco delle donne in difficoltà in tutto il Paese.