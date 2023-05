“Cerco donna pulizie che lavori nuda, 150 euro l’ora”: annuncio choc su un social in Brianza

Monza – “Ricerco donna pulizie Naturiste, appartamento a Monza”. L’annuncio è apparso su un gruppo social in Brianza, con tanto di corposo compenso: 150 euro all’ora. L’annuncio ha suscitato sorpresa e ilarità, ma anche qualche polemica, poi è scomparso dal gruppo social. Ma la prassi non è del tutto nuova. Secondo QuiComo la bizzarra proposta è stata fatta anche a una signora comasca (che ha rifiutato) una volta che aveva già concordato un normale lavoro da collaboratrice domestica presso la casa di un signore che viveva da solo a Como.

“Mi ha chiesto se volessi fare le pulizie nuda e anziché per il compenso pattuito inizialmente (12 euro l’ora) mi offriva 100 euro (quasi 10 volte tanto!) ma dovevo stare senza vestiti”. La ragazza, di 28 anni, ha rifiutato e a quel punto ha deciso anche di non prestare servizio in quella casa.

«Siamo fornitori professionali di servizi di pulizia che credono nel naturismo», si legge sulla home del sito naturistcleaners.co.uk che funge da agenzia alle colf senza veli, mettendole in contatto in modo sicuro con i clienti. Il servizio, sul sito inglese, costa 50 euro l’ora se le colf si spogliano, 26 se rimangono vestite. Ogni cliente può prenotare – per un minimo di 60 minuti – la ragazza preferita, scelta in base alle proprie esigenze.

La regola numero uno? Guardare ma non toccare. Nessuna prestazione sessuale, aveva specificato una delle ragazze intervistata dal sito Dagospia: «Io entro in casa, mi spoglio e pulisco le stanze. All’inizio temevo i clienti, ma poi ho capito subito che chi richiede questo servizio normalmente è single e conosce bene le regole». Era un’idea partita per “arrotondare” un po’, ma ora con questo sistema arriva a guadagnare 95 sterline (poco più di 110 euro) all’ora, racconta a Today.it Claire O’Connor, una donna inglese che lavorava per l’impresa di pulizie in un hotel ma ha deciso di smettere per sviluppare la sua inusuale idea di business.

La donna ha deciso di offrirsi per effettuare pulizie nelle case... completamente nuda. Claire, 35 anni, sposata e con tre bambini, ha messo su la sua impresa “Fantasy Clean” (presente anche sui social) e ora pulisce le case di sconosciuti completamente nuda o indossando solo lingerie. “Nessuno può toccare - spiega al Mirror - né scattare foto, e nessun tipo di ‘extra’ è contemplato. Semplicemente arrivo, faccio il mio lavoro, e me ne vado”.

Prima di accettare un incarico spiega di fare qualche ricerca sui clienti in modo da non incappare in brutte sorprese. Per una sessione di pulizie in nudo totale, Claire prende 95 sterline all’ora, che diventano 85 se ‘solo’ in topless, e 75 se indossa lingerie, oppure vestita da cameriera sexy. La donna - che con il tempo ha ampliato la sua attività e dispone anche di alcune dipendenti.

Rob, suo marito, 39 anni, all’inizio non pensava che fosse seria quando gli ha parlato della sua idea di business, ma adesso l’ha accettata e gli sta bene così .