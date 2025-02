Donna investita da un’auto in via Cavallotti

Grave incidente ieri mattina a Monza. Una donna di 76 anni è stata investita da un’auto in via Cavallotti. L’allarme è scattato alle 6.50 in codice rosso e sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. La vittima è stata trasportata all’ospedale San Gerardo. Sul posto è arrivata anche la polizia locale per gestire la circolazione e per ricostruire la dinamica dell’investimento. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Pitagora. L’auto proveniva dal centro città ed era diretta verso viale Lombardia, condotta da una 30enne, medico dell’ospedale Niguarda di Milano, che è risultata negativa ai controlli su alcol e droghe. La donna investita è stata ricoverata in terapia intensiva con gravi traumi a livello del bacino e del femore e un’emorragia. È stata informata la Procura.

S.T.