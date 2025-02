Donna cade nel Villoresi in secca, salvata dai pompieri acrobati

Come sia finita lì dentro, ancora non si sa. Fatto sta che ieri pomeriggio intorno alle 16.30 i vigili del fuoco di Monza sono stati chiamati a un interventio d’urgenza per mettere un salvo una donna di 54 anni che era caduta nel canale Villoresi, peraltro in secca in questo periodo. È successo tutto a Monza in viale Lombardia, nei pressi del ponte. Le squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute con la massima celerità. Per recuperare la donna, è stato necessario impiegare le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), utilizzando l’autoscala come ancoraggio e calandosi fino all’ingresso dei sifoni sotto il ponte. Sul posto sono intervenute l’autoscala e l’autobotte dalla sede centrale di Monza, l’autopompa da Lissone e il carro soccorso da Desio. La donna è stata trasportata in ambulanza in codice giallo dal personale AREU giunto in posto all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sono intervenuti anche i carabinieri.

Da.Cr.