Diventare manager nell’e-commerce

Prende il via lunedì il corso gratuito di Store & E-commerce manager con possibilità di stage a Monza riservato a partire dai 18 anni a disoccupati, inoccupati e a chi è in cerca di nuove competenze. Il corso è finanziato dal Fondo FormaTemp e promosso da un’agenzia per il lavoro, ha una modalità di frequenza in semifrequenza: 176 ore si tengono a distanza con moodle, mentre 8 ore si tengono in presenza a Monza. La formazione quindi si svolgerà in modalità aula virtuale con formazione online. Sarà necessario avere a disposizione un pc o un tablet e la connessione internet per poter seguire le lezioni direttamente da casa. Al termine di ogni percorso formativo è previsto un attestato rilasciato da FormaTemp e dall’agenzia per il lavoro cui farà riferimento il corso, per coloro che abbiano superato il 70% di presenza rispetto alle ore totali e partecipato all’intero modulo obbligatorio. Il corso ha l’obiettivo di permettere ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per svolgere il ruolo di responsabile vendite che nell’attuale realtà aziendale ricopre compiti e responsabilità di management. Contenuti indicativi del corso: la nuova figura del responsabile vendita, il processo di vendita, la gestione del punto vendita, la gestione del cliente e tecniche di vendita, la gestione economica del punto vendita, la gestione del magazzino, criteri espositivi, inglese per la gestione del punto vendita, la gestione e motivazione del personale, marketing esperienziale, e-commerce business. Info: https:corsidia.org.

Veronica Todaro