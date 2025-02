Disagio giovanile: ecco gli educatori

Un innovativo progetto di educazione di strada per avvicinare i ragazzi che si aggregano in gruppi sul territorio, sostenerli nell’espressione di bisogni e criticità e consentire un percorso di crescita sano e propositivo. È la nuova iniziativa dell’assessorato alle Politiche sociali che intende fornire un supporto sempre maggiore ai giovani. Da febbraio, un pomeriggio alla settimana, gli educatori gireranno per la città a bordo di un furgone attrezzato. Avranno il compito di raggiungere i luoghi di aggregazione dei ragazzi, stabilire un primo contato e costituirsi come riferimento riconosciuto. "Il progetto è attivato in forma sperimentale - afferma Luca Zanierato, assessore alle Politiche sociali -. Gli operatori hanno già cominciato nei mesi scorsi a monitorare il territorio per contrastare il disagio e le devianze giovanili direttamente nei luoghi di ritrovo".

V.T.