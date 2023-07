"Diploma di benemerita alla prefetta Palmisani per il lavoro anti-Covid a Monza: un riconoscimento"

Le ambulanze sfrecciavano a tutte le ore del giorno e della notte, negozi e uffici chiusi, la popolazione in difficoltà. Fare qualcosa era doveroso ma anche difficile. Ed è proprio per l’impegno profuso nei difficili anni di emergenza sanitaria che ha ricevuto l’altro giorno un riconoscimento alla prefetta di Monza, Patrizia Palmisani. A consegnarglielo, un monzese, lo studioso e filantropo Alessio Varisco. Non un personaggio qualsiasi. Perché lui è Cavaliere, la sua famiglia (madre e sorella) altrettanto. Insegna, scrive libri, ha fondato e presiede la sezione di Monza e Brianza dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia. Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Capo di Stato per alti meriti culturali, Varisco ha consegnato il “Diploma di Benemerito” a Patrizia Palmisani. Questa la motivazione sull’attestato: "Per l’esemplare abnegazione con cui ha condotto le sue azioni a favore delle Comunità di Monza e della Brianza, in maniera disinteressata, durante la pandemia da Covid19 garantendo attraverso le sue Opere la gestione del sostegno alle persone colpite durante l’emergenza sanitaria".

Visibilmente grata Patrizia Palmisani.

Da.Cr.