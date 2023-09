Dipinto rubato a Monza più di 20 anni fa recuperato all'asta online

MONZA

Più di vent’anni fa, 27 marzo 2001. Ladri nella parrocchia di San Bernardo di Lainate, frazione Barbaiana, provincia di Milano. In un transetto laterale, c’è un dipinto raffigurante il compianto sul Cristo morto, un olio su tela che un autore ignoto aveva dipinto nel XVII secolo. L’obiettivo è quello, il valore inestimabile. Non se ne saprà più nulla. Fino a qualche giorno fa, quando i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Monza, che tengono costantemente d’occhio i siti di e-commerce e delle maggiori case d’aste, lo trovano in vendita. Il confronto con la Banca Dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti conferma i sospetti. Scatta il sequestro e ora quel dipinto stato restituito al parroco don Fulvio Rossi.

Da.Cr.