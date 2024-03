Dimore di delizie e non solo. Visite al centro cani guida con gli esperti del Fai

Beni culturali, ma anche eccellenze del territorio rientrano tra le proposte alla 32esima edizione delle Giornate Fai di Primavera sabato 23 e domenica 24 marzo. E il caso del Servizio cani guida dei Lions di Limbiate, eccellenza europea al servizio dei non vedenti. I visitatori assisteranno all’addestramento in presa diretta, nella sede a Limbiate, ai piedi della collina di Mombello in un’ampia zona verde, confinante col parco di villa Crivelli. Fondato nel 1959 da Maurizio Galimberti, ingegnere aeronautico rimasto cieco a seguito di un incidente di volo, è stato riconosciuto nel 1986 come ente morale. È il più grande centro di questo tipo in Italia: dalla sua istituzione ha assegnato in comodato d’uso gratuito circa 2.300 cani guida. La struttura è composta da 38 box, giardinetto esterno coperto, infermeria, sala medica, cinque sale parto, una casa accoglienza con quattro alloggi indipendenti per il soggiorno gratuito dei ciechi e degli accompagnatori nella fase di istruzione, auditorium, area ludica, campi di addestramento e una vasta zona di percorsi cittadini simulati. "Il Fai è attento all’inclusione – sottolinea Elena Colombo, capodelegazione Monza e Brianza – siamo curiosi di conoscere e raccontare l’eccellenza, la cultura e la capacità dell’essere umano di mettersi a servizio di altri esseri umani fragili". Venendo a Monza, visite a Cappella Reale e Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza e all’U-Power Stadium del Monza Calcio. La Cappella è il cuore spirituale della Villa Reale. Realizzata dal 1777 al 1783 insieme alla Villa, la Cappella è parte integrante di questo complesso neoclassico dall’impianto ad Utipico delle ville di delizia lombarde. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, i visitatori potranno conoscere la storia della Cappella e della Villa Reale e apprezzare il contrasto tra lo stile sobrio ed elegante delle architetture esterne e la grande ricchezza interna della chiesa: gli stucchi della decorazione (disegnati dallo stesso Piermarini, l’architetto della Villa Reale), la pregevole pala dell’Immacolata sull’altare maggiore (opera di fine ‘600 del Legnanino) e l’organo Serassi del 1825, ancora perfettamente funzionante. Le visite saranno curate da 53 studenti dell’Istituto Leone Dehon di Monza, in veste di apprendisti ciceroni. Accanto si trova il Teatrino di Corte, testimonianza di un maturo neoclassicismo europeo. Tornato in vita nel gennaio 2021 dopo un lungo restauro, il Teatrino fu realizzato dall’architetto Luigi Canonica nel 1808, dopo il trasferimento a Monza di Eugenio Beauharnais, viceré del regno napoleonico d’Italia.

Il percorso illustrerà la storia della Villa Reale e l’evoluzione del teatro a Monza. Insieme ai narratori Fai saranno presenti come apprendisti ciceroni 18 studenti dell’Istituto Martino Bassi di Seregno.

A Meda il Fai propone Villa Antona Traversi e la Chiesa di San Vittore. Opera dell’architetto italiano di origini viennesi Leopoldo Pollack, la Villa Antona Traversi di Meda è stata realizzata ai primi dell’800 sulla collina che dominava l’antico borgo e dove sorgeva il monastero benedettino di San Vittore. Cinque secoli, tre famiglie e uno straordinario eclettismo di stili a Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio, villa di delizia dell’alta borghesia milanese. L’antica dimora dei Cusani fu trasformata in un imponente edificio neoclassico tra il 1772 e il 1777 su progetto di Giuseppe Piermarini, da poco architetto ufficiale del governo austriaco. Figuranti in costume d’epoca eseguiranno danze storiche, con l’Associazione Culturale Società di Danza Monza e Brianza Aps. Orario visite, dalle 10 alle 18. Informazioni: monza@delegazionefai.fondoambiente.it - 348 5917634.