Dimissioni e polemiche. Fuggi fuggi dagli uffici

Si dimettono in due dall’ufficio tecnico del Comune, che un anno e mezzo fa finì nell’inchiesta su mattone e mazzette, e l’opposizione a Usmate attacca: "È evidente la rottura fra i dipendenti e il sindaco Lisa Mandelli", spiegano i consiglieri di Uniti e Insieme, centrodestra. Ma lei replica: "Indegno rivalersi sul personale. Ricordo alle forze di minoranza che nella pubblica amministrazione si lavora dopo aver vinto un concorso e non per appartenenza politica. E che la scelta di andarsene riguarda la vita professionale di ciascuno". Ma per gli avversari la lettura è un’altra: "Dopo l’arresto e il rinvio a processo dell’ex responsabile Antonio Colombo e l’arrivo, oltre un anno dopo, del nuovo capo ufficio Laura Curti, ex assessore ed ex consigliere dem a Vimercate, l’atmosfera è sempre più fosca". "Se prima - aggiungono - il legame con la macchina era ridotto al lumicino, adesso è compromesso in molti uffici, dalla segreteria alla polizia locale passando proprio dal tecnico con gli ultimi, pesanti, abbandoni. Una logica conseguenza della caccia alle streghe portata avanti dal sindaco per una presunta fuga di notizie".

I rapporti "sono incrinati da più di un anno come raccontano dimissioni e malcontento diffuso - rincara l’opposizione - almeno da quando la sindaca pur di difendere la posizione dell’ex responsabile dell’ufficio tecnico aveva imputato al resto dei colleghi di non aver segnalato anomalie nonostante il whistleblowing, senza però ricordare che proprio a lei erano e sono tuttora in capo le competenze dell’urbanistica e dell’edilizia privata. Adesso, l’amministrazione ha un nuovo responsabile, manca però il personale: il Pd manderà nuovamente i rinforzi?". È solo l’ultima battaglia dentro e fuori dall’aula ingaggiata in questi mesi, un duello cominciato all’indomani delle elezioni con la richiesta del centrodestra di ricontare i voti, respinta dal Tar. Sullo sfondo, l’inchiesta della procura di Monza sull’urbanistica che avrebbe portato alla luce un sistema rodato di permessi truccati ottenuti dai costruttori in cambio di denaro. Questa la tesi dell’accusa, che sarà sostenuta in tribunale il 16 dicembre.