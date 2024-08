Digital Campus apre tre corsi

Iscrizioni aperte per i tre corsi di Digital Campus in partenza tra settembre e ottobre: Content Curator, Facilitazione Digitale, Marketer Digitale. Afol Monza Brianza organizza i corsi online e in presenza a Meda o a Seregno, per accrescere le competenze digitali e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Tre diverse figure professionali, legate al mondo digitale, attualmente molto richieste nel mercato del lavoro. I corsi consentiranno di acquisire le competenze per diventare Facilitatore digitale, la figura che trasmette competenze digitali di base agli utenti, per conto di enti o aziende; Content curator, la figura che realizza contenuti digitali (testi, video, immagini) per incrementare il traffico sui social o sul sito web aziendale e Marketer digitale, la figura che opera per attrarre potenziali visitatori online o clienti. Insieme ai corsi sono previsti servizi di supporto: i partecipanti potranno usufruire di baby parking, corso di italiano, servizio navetta.

I corsi di Digital Campus si rivolgono alle persone disoccupate tra i 34 e i 50 anni. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni si può scrivere a m.angeli@afolmb.it o telefonare al numero 0362.70.147.

Durata di ciascun corso: 200 ore, comprensive sia di ore di teoria sia di pratica in laboratorio. Al termine del corso scelto i partecipanti avranno a disposizione per un massimo di 10 ore il supporto dei tutor di Afol Monza Brianza che aiuteranno a trovare lavoro in ambito digitale.

Veronica Todaro