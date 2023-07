"DifendiAmo a Capriolo (Brescia): Esperti Tutelano i Più Vulnerabili"

CAPRIOLO (Brescia)

DifendiAmo è un’associazione costituita nel 2019 da un gruppo di professionisti, avvocati e psicoterapeute, che si occupano da anni di diritto di famiglia e di assistenza ai minori e alle persone fragili. L’obiettivo principale della onlus è tutelare i soggetti vulnerabili, vittime di maltrattamenti e di violenze di genere subite anche tra le mura domestiche oppure sotto forma di bullismo, cyberbullismo e body shaming. "Ci occupiamo delle vittime a 360 gradi – spiega l’avvocato Maria Cristina Tramacere, presidente del sodalizio – Ecco perché ci è venuta l’idea de “Il Mostro“ che, dopo il festival di Venezia, porteremo nelle scuole e in convegni per diffondere il nostro progetto di prevenzione".

Il progetto del cortometraggio “Il Mostro“ è stato presentato al Golf di Franciacorta alla presenza di attori, personaggi dell’imprenditoria lombarda e molti altri, tutti pronti a sostenere Tramacere e DifendiAmo, che danno un aiuto concreto a molte vittime. "Nell’ambito domestico spesso le vittime sono donne che non hanno la forza di sporgere denuncia contro i loro compagni e mariti – spiega Tramacere – Nel Bullismo invece rientrano tutti quegli atti aggressivi prevaricanti e molesti che vengono posti in essere su una persona-bersaglio, con qualsiasi modalità; il cyberbullismo si attua attraverso strumenti telematici. Il body shaming è caratterizzato da una serie di commenti offensivi, sarcastici e velenosi su chi ha un corpo che non corrisponde gli standard dettati dalla società. Non dimentichiamo poi che anche gli uomini possono essere vittime di violenza, così come i figli. Anche all’esterno della casa qualsiasi persona può incappare nel mostro".

Mi.Pr.