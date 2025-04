Devoluti seimila euro alla ricerca scientifica della Fondazione Focacci

Successo allo Sporting club di Monza per la rievocazione de “La beffa del secolo”, il celebre scherzo delle false teste di Modigliani. Sono intervenuti circa 200 ospiti per ascoltare la testimonianza di Pier Francesco Ferrucci, oggi immunologo di fama internazionale, nel 1984 studente che ha compiuto la bravata insieme a tre amici. La serata ha fruttato seimila euro, devoluti alla Fondazione Focacci per la ricerca scientifica. Dal 2004 ha promosso oltre 450 visite specialistiche e raccolto circa 400mila euro per borse di studio e progetti di medicina molecolare. Promotrice dell’evento, la consigliera regionale monzese Martina Sassoli, che ha evidenziato come sia nell’arte sia in medicina, sia essenziale distinguere il vero dal falso.