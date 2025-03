“DesTEENazione“, tre milioni per gli adolescenti

Creare uno spazio multifunzionale per preadolescenti e adolescenti con molteplici percorsi in grado di facilitare la maturazione e lo sviluppo di competenze personali e sociali utili alla crescita individuale. È questo l’obiettivo dell’avviso promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “DesTEENazione-Desideri in azione”, finanziato grazie alle risorse del Programma nazionale Inclusione e Lotta alla poverta 2021-2027. Si chiama “Together Tomorrow”, il progetto presentato dall’Ambito di Desio, di cui il Comune di Desio è capofila e la cui proposta è stata elaborata dall’ufficio progetti dell’Asc CoDeBri, che ha come destinatari adolescenti e giovani di età compresa tra gli 11 e i 21 anni con le relative famiglie. Il programma si è guadagnato il terzo posto tra i finanziamenti ammissibili in tutta la Lombardia per un importo di oltre 3 milioni di euro. La sperimentazione avrà durata triennale. Diverse le linee di intervento all’interno dell’iniziativa: “Aggregazione e accompagnamento socioeducativo ed educativa di strada”, “Azioni educative per la prevenzione dell’abbandono scolastico”, “Accompagnamento e supporto alle figure genitoriali”, “Accompagnamento psicologico dei ragazzi e promozione dell’intelligenza emotiva”, “Tirocini di inclusione” e “Allestimento dello spazio multifunzione di esperienza”.

Il territorio di riferimento dell’Ambito di Desio comprende i Comuni di Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo. L’Ambito ha partecipato al bando candidando gli spazi - messi a disposizione da Muggiò - dello stabile di via Confalonieri 25, quale luogo per svolgere gli interventi previsti. L’idea è attrezzare questo centro per sviluppare attività dedicate agli adolescenti, pensando a un presidio che possa garantire l’apertura cinque giorni alla settimana, in fascia diurna e serale.