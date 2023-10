Desio, messa in sicurezza completata: il Movie può riaprire dopo un anno

Desio, 14 ottobre 2023 – A un anno di distanza dalla chiusura dei lucchetti, riapre le porte il Movie, la storica discoteca in pieno centro storico di Desio. Lo fa proprio stasera, dopo aver ricevuto il via libera dal sindaco Simone Gargiulo, che ha firmato la revoca dell’ordinanza di chiusura emessa nell’autunno del 2022.

"Potrà riprendere l’attività quando avrà messo tutto in regola", aveva detto il primo cittadino alcuni mesi fa. La titolare del locale di via Tripoli in questi mesi ha lavorato duramente per rimettere in ordine, e soprattutto in piena sicurezza, la struttura. Dove le forze dell’ordine, durante un blitz notturno, avevano trovato quasi mille giovani intenti a godersi la serata, a fronte di un’autorizzazione per un massimo di 320 persone: oltre il triplo, con i conseguenti pericoli. Dopo le operazioni di sgombero, partirono i controlli sulla documentazione. Ed emersero una serie di carenze, mancanze e anomalie. Che portarono all’ordinanza di chiusura, con sospensione dell’attività.

Tra le altre violazioni contestate: "Non aver esposto l’autorizzazione amministrativa, le licenze di pubblica sicurezza, il listino prezzi delle consumazioni con tariffe annesse", come elencato nell’ordinanza di sospensione. Non solo: durante il sopralluogo, "si riscontravano 2 porte, poste al piano terra lungo il lato che si affaccia sul cortile interno e recanti l’indicazione luminosa, quali presunte uscite di sicurezza ma completamente occluse da pannellature dello stesso colore della tinta dei muri perimetrali", con seri rischi per la sicurezza.

"Si riscontrava, altresì la presenza di un palco sollevato da terra, posto nell’area discoteca dove venivano alloggiate consolle per la diffusione della musica nelle immediate adiacenze dei servizi igienici, poste al piano terra. Altra struttura metallica veniva rilevata nei pressi del bancone del bar, accessibile agli avventori ove erano posti tavolini e sedute. Una terza ubicata nelle immediate vicinanze delle uscite di sicurezza con sedute".

Tutto sistemato, adesso. Con la Commissione Comunale di Vigilanza locali di pubblico spettacolo che ha dato il suo ok: "parere favorevole alla ripresa dell’attività con la capienza già autorizzata di 320 persone", ma con ulteriori piccoli lavori richiesti. Da stasera, dunque, la musica torna a fare la sua parte in quello che è uno dei “divertimentifici” più noti di Desio: il tam tam tra i ragazzi è già forte. E c’è da immaginare che, presto, riprenderanno anche le preoccupazioni e le lamentele dei residenti nei dintorni per urla, schiamazzi, bottiglie di alcolici in mezzo alla strada.