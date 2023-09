Non raccoglie i bisogni del suo cane: multa da 216 euro

Jerago con Ornago, 15 settembre 2023 – È uno dei comportamenti incivili che più crea disagi, non raccogliere le deiezioni del proprio cane quando lo si porta a spasso per le strade. Un’occhiata ai marciapiedi nelle città e nei paesi lo conferma: il percorso è uno spiacevole slalom per chi cammina.

Una lezione arriva dal comune di Jerago con Orago dove il padrone di Fido l’altro giorno in una piazza centrale del paese non ha raccolto il “bisognino” dell’amico a quattrozampe che ovviamente non ha alcuna colpa.

L’uomo è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, immediato il provvedimento dell’amministrazione comunale in collaborazione con la Polizia locale nei suoi confronti: individuato è stato subito multato, 216 euro la sanzione per violazione del regolamento dei vigili urbani.

Il filmato non ha lasciato dubbi. Da parte dell’amministrazione continua anche l’attività di contrasto ad un altro comportamento incivile, l’abbandono dei rifiuti, obiettivo garantire il decoro del paese.