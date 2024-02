Ora i proprietari devono lavare la pipì dei cani

Finalmente: è il commento di molti cittadini all’approvazione da parte della giunta comunale della delibera che prevede che i proprietari di cani lavino via la pipì rilasciata dall’amico a quattrozampe durante la passeggiata. Le proteste negli anni non sono mancate, troppi muri imbrattati come pure le colonne del centro cittadino, come aveva segnalato alcuni mesi fa l’ex consigliere comunale Livio Pinciroli sollecitando interventi per rimediare a quelle situazioni indecorose. Bene, l’altro giorno la giunta ha approvato la delibera per la modifica dell’articolo 41 del regolamento di polizia urbana che ora dovrà passare in consiglio comunale. Se il provvedimento avrà l’ok anche dai consiglieri i proprietari di cani che andranno a spasso per le vie della città dovranno essere muniti di contenitori con acqua e provvedere a diluire le deiezioni liquide rilasciate dai loro animali. L’acqua, tra l’altro, dovrà essere priva di qualsiasi sostanza chimica o detergente. Tutto questo si affiancherà alla tradizionale attrezzatura per la raccolta delle deiezioni che già oggi devono essere rimosse e depositate nei contenitori di rifiuti solidi urbani. La modifica del regolamento impone anche di esibire il contenitore con acqua, a richiesta della Polizia locale, delle Forze di Polizia e qualsiasi soggetto preposto al controllo. Previste come per la mancata raccolta degli escrementi sanzioni da 25 euro a 250 euro. Purtroppo non tutti i proprietari di cani sono educati e rispettosi della città: basta un giro per le strade per rendersi conto che diversi marciapiedi sono un percorso a ostacoli per i pedoni tra le deiezioni canine non rimosse. Sicuramente più attenzione nel contrastare tali comportamenti e più sanzioni sarebbero utili… per educare i padroni. R.F.