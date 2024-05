Desio, appello ai tifosi. Via ai playout con Salerno

L’Aurora chiama a raccolta tifosi e ragazzi di minibasket e settore giovanile perché stasera scatta la serie che può valere una stagione e il mantenimento della categoria.

Alle 20.30 al PalaFitLine sarà alzata la palla a due di gara-1 del primo turno dei playout e in Brianza arriva la Virtus Arechi Salerno, penultima forza in regular season; peggio ha fatto solo Caserta. Il conto in campionato è in perfetta parità, all’andata vinsero in modo un po’ rocambolesco i campani che sopra di 20 si fecero raggiungere da un break di 19-0 di Desio che poi perse in volata.

Poca storia invece nel retour match a Desio di un mesetto fa vinto abbastanza agevolmente dalla squadra di Gallazzi. Che mette in guardia i suoi. "Dimenticarsi quella partita recente. Prima di turno perché Salerno era priva di un giocatore del calibro di Acunzo che ha tolto dal mazzo assetti importanti per il loro gioco. Come spesso è accaduto quest’anno dovremo gestire in difesa il post-basso vista la stazza maggiore, ma in attacco abbiamo tante carte per metterli in difficoltà" dice il coach desiano che ostenta un timido ottimismo.

"Siamo carichi, siamo fiduciosi, sono soddisfatto di come in questi giorni la squadra si sia allenata.

Ho visto gente concentrata, potrà essere una serie lunga indipendentemente da gara-1, può essere, in generale, un playout lungo.

Bisogna star pronti a ogni evenienza, è una formula che ti costringe a essere settato soprattutto mentalmente per stare in campo anche un altro mese". Per ora di certo c’è il match di oggi, gara-2 di lunedì sera sempre a Desio e poi la terza a Salerno. Poi si vedrà…