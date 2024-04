Desio, a rischio l’estate l’estate del Parco Tittoni?

Desio – Assegnazione con giallo per il bando per la gestione delle attività culturali nel parco e nella nuova sala polifunzionale di Villa Tittoni da maggio 2024 ad aprile 2025. Con tanto di “guerra” a colpi di carte bollate che vede coinvolte le due realtà che hanno avanzato la propria candidatura: la cooperativa sociale Mondovisione onlus con sede a Cantù, che già ha gestito la kermesse estiva in Villa negli ultimi anni, e l’associazione culturale Villa Tittoni Ets, una new entry nel panorama cittadino.

Nelle scorse settimane, la commissione interna aveva verificato le carte, decidendo di ammettere alla procedura la sola società Mondovisione e di "sospendere il giudizio – ha scritto il Comune – circa l’ammissibilità dell’Associazione culturale Villa Tittoni in considerazione della necessità di effettuare approfondimenti circa la correttezza" di alcuni documenti. Approfondimenti che hanno portato poi alla conferma della decisione iniziale, escludendo la nuova associazione. La commissione si è riunita quindi e ha analizzato il solo faldone di Mondovisione, approvando l’offerta (6.600 euro all’anno proposti dal privato al Comune) e ammettendo la società alla fase successiva della co-progettazione.

L’associazione esclusa, però, non ci sta e ha fatto ricorso al Tar di Milano, chiedendo la sospensione d’urgenza del procedimento. Il tribunale amministrativo, però, si è già espresso, negando la sospensione. Il Comune, quindi, è andato avanti per la sua strada, assegnando il bando. Anche se la partita potrebbe rimanere ancora aperta sul giudizio di merito. Al momento, comunque, la Onlus e il Comune possono iniziare a sedersi al tavolo, anche in maniera urgente visto i tempi molto stretti, per organizzare il programma delle iniziative. "In relazione alle attività estive nel parco e nella villa gli spazi esterni andranno opportunamente distinti in due aree, una dedicata alla somministrazione alimenti e una alle attività di intrattenimento e spettacolo", ha spiegato l’Amministrazione nel bando.

"Nella zona d i somministrazione di alimenti occorre prevedere una capienza massima di 550 posti a sedere nella specifica area con allestimento decoroso rispetto al bene culturale presso cui si svolgono gli eventi – è specificato – nella zona delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, si può consentire una capienza di 500 posti a sedere e 600 in piedi con possibilità di raggiungere massimo 1000 posti in piedi per massimo 25 giornate". In relazione alle attività nella sala polifunzionale "potrà essere autorizzato l’utilizzo di Villa Tittoni e delle sue sale nobili, per un massimo di 10 giornate". Adesso la palla è in mano a Mondovisione, che ha organizzato tutte le ultime kermesse estive.