Denuncia il compagno violento e lo fa condannare a 6 mesi

Il copione, purtroppo, è sempre lo stesso. Lui violento sia con le mani che con le parole, lei che dopo tanto sopportare gli comunica di volerlo lasciare, ottenendo soltanto di scatenare ancora di più la sua furia, furia peraltro amplificata dall’uso da parte del convivente di cocaina. Nel capo d’imputazione gli episodi di violenza sono molteplici, con una frase emblematica pronunciata in più occasioni: "Vai pure a denunciare e io ti faccio sparire". Un’aggressione feroce mentre lei stava dormendo, con l’uomo che le ha pure strappato di mano il telefono con cui voleva disperatamente chiedere aiuto ha però fatto rompere gli indugi alla donna. Lei, straniera residente nel Tiranese, nonostante le minacce dell’ormai ex non è affatto sparita, ma lui, classe 1977, della provincia di Monza Brianza e ai domiciliari del giugno scorso, è stato condannato a sei mesi di reclusione e al pagamento di 1.032 euro di multa più le spese processuali.

S.B.