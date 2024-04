“Dentro l’immagine“. Quattro incontri sulla magia in foto

Mostre e incontri per immergersi nell’affascinante mondo della fotografia. Quattro appuntamenti da qui a fine mese tra scatti che parlano di sport, paesaggio, natura e spazi urbani. È quanto proporrà la rassegna dal titolo “Dentro l’immagine“, organizzata in Villa Magatti a Lissone dal Club F64-Gruppo Fotografico Imaginaria in collaborazione col Comune. Si comincerà sabato alle 21 con una serata insieme a 3 fotografi: Mino Martignano, Giorgio Pirola e Maurizio Tentorio. Sabato 18 altro incontro con 4 autori. Venerdì 24 inaugurazione delle mostre dei laboratori organizzati dal club e sabato 25 apertura della mostra “Click Clack la fotografia“ frutto del concorso “Policultura Digital Storytelling con 1001Storia“ realizzato col Politecnico.

F.L.