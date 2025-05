Dell’Orto e l’Albiatese si separano: "Un triennio positivo"

Dopo tre stagioni si interrompe il rapporto tra il decano degli allenatori brianzoli Giuliano Dell’Orto e l’Albiatese. L’ex tecnico del Renate in serie C ma anche della Caratese e più recentemente alla Pontelambrese e nel Brianza Cernusco Merate, era approdato ad Albiate nel giugno 2022 con l’intenzione di aprire un nuovo ciclo nella società dove aveva iniziato ad allenare. La sua avventura si chiude con un quinto posto in classifica nel girone S di Seconda Categoria, quello vinto dalla Nuova Usmate, in coabitazione con il Vedano a quota 53 punti.

Gli scontri diretti a sfavore hanno privato il club dei playoff dopo un campionato comunque positivo. Con Giuliano Dell’Orto lascia anche il figlio Fabio, suo vice. "In questi tre anni abbiamo intrapreso un percorso di notevole crescita. Partendo da fondamenta rinnovate, il loro instancabile impegno ha contribuito allo sviluppo tecnico e umano del nostro gruppo squadra. Il rapporto di stima, fiducia e amicizia reciproca che si è consolidato in questo triennio è stato il pilastro su cui abbiamo costruito la capacità di competere per traguardi che, all’inizio del nostro percorso, potevano sembrare difficilmente raggiungibili", il messaggio del presidente Domenico Genovese.

Roberto Sanvito