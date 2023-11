Del Pero contro la presidente Arpa: "Rispetti la storia dell’agenzia"

È polemica anche in Brianza dopo le dichiarazioni della presidente di Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo, secondo la quale "il cambiamento climatico non è causato dall’uomo".

Il geologo medese Gianni Del Pero, presidente del Wwf Lombardia, esprime forte dissenso.

"Così non va. Arpa Lombardia per 25 anni è stata un’eccellenza nel monitoraggio ambientale per documentare gli effetti dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, per fornire a Regione Lombardia il supporto tecnico e scientifico per l’adozione di politiche di sostenibilità ambientale". Le cause dei cambiamenti climatici sono note e riconosciute dalla comunità scientifica internazionale, e il lavoro di Arpa Lombardia è stato fondamentale nel fornire dati e analisi per comprendere questi fenomeni, continua Del Pero, sottolioneando l’importanza del rispetto per la storia e il lavoro dell’Agenzia, che deve continuare a essere un punto di riferimento per la protezione dell’ambiente.

"La presidente ha il dovere di rispettare la storia dell’Agenzia e di agevolare il conseguimento di altri successi nella Protezione dell’Ambiente – conclude il geologo medese –. Wwf Lombardia si impegna a continuare il suo lavoro di tutela ambientale e sostiene tutte le iniziative volte a contrastare i cambiamenti climatici, promuovendo politiche sostenibili e azioni concrete per la salvaguardia del nostro pianeta".

Son.Ron.