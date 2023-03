Tafferugli per l’hockey a rotelle: scattano due daspo

Fumogeni accesi e tentativi di scatenare un tafferuglio fra supporter di opposte fazioni: scattano quattro daspo del questore di Monza Marco Odorisio.

Segnali di fumo

Non potranno entrare per un anno all’U-Power Stadium, la casa del club biancorosso, e nemmeno in altri impianti sportivi, un tifoso del Monza di 23 anni e un supporter della Salernitana 25enne. Entrambi sono stati sorpresi, in occasione di diversi match, ad accendere torce all’interno dello stadio. Il primo, di origine marocchina, il 9 ottobre 2022, giorno di Monza-Spezia, fece anche il suo ingresso al campo scavalcando la recinzione.

Il tifoso granata, residente all’estero, è stato invece ripreso dalle telecamere dello stadio mentre brandiva un fumogeno acceso nel corso del match fra la sua squadra del cuore e il club brianzolo.

Rotelle violente

Guai anche per due sostenitori della squadra di hockey a rotelle Engas Vercelli. I due, un 36enne e un 30enne, entrambi residenti nella città piemontese, si sono distinti nel corso della trasferta affrontata per assistere al match fra la loro squadra e il Teamservicecar Monza.

In quell’occasione – era il 26 novembre - nei pressi del Pala Rovagnati di Biassono, i tifosi vercellesi scagliarono numerosi fumogeni, venendo redarguiti dalle forze dell’ordine presenti. Successivamente cercarono di attaccare i rivali monzesi, rivolgendo loro frasi minacciose e insulti.

In particolare il 36enne entrò addirittura in campo con fare minaccioso nel tentativo di raggiungere l’opposta tifoseria, venendo fermato da un dirigente e da un tifoso della sua stessa compagine: a lui toccherà un Daspo di due anni. Il secondo tifoso, già destinatario di un Daspo durato tre anni nel 2013, in seguito agli scontri avvenuti nel corso del derby Pro Vercelli-Novara, aizzò i suoi compagni di trasferta, nel tentativo di provocare incidenti con gli avversari monzesi: non potrà entrare nei palazzetti per i prossimi 5 anni e dovrà presentarsi in commissariato per firmare in occasione di ogni incontro della sua squadra.