Dance Heart festeggia dieci anni "Dopo il Covid si vuole ballare"

Dance Heart, 10 anni a servizio dei ballerini del futuro. È la scuola fondata da Monica Perego, monzese, già étoile dell’English National Ballet, che dieci anni fa, dopo aver dato l’addio alle scene proprio a Monza, al teatro Manzoni, si è dedicata all’insegnamento. Questa mattina festeggia i dieci anni della sua scuola: "Ho inaugurato Dance Heart proprio il 2 giugno del 2013" ricorda. In mattinata l’open day della scuola con lezioni di classico, modern, danza aerea, acrobatica, musical, gioco danza e danzaticità, l’ultima novità propedeutica per i bimbi dai tre anni, da condividere con mamma o papà.

Monica Perego, come molte scuole di danza e attività artistiche, vede il pubblico che dopo il Covid ha desiderio di tornare a ballare: "quest’anno con 175 iscritti stiamo ritornando ai livelli di iscrizioni pre Covid (190 allievi). La cosa interessante è stata constatare fra le adolescenti, la “scrematura” tra chi faceva danza come un hobby qualsiasi e si è perso e chi invece ha una passione autentica che ha resistito, passando attraverso un anno e mezzo di aperture e chiusure a singhiozzo e lezioni online". Ben graditi anche i maschi, per ora contati. Ora si è aggiunto il Corso di avviamento professionale con 11 ragazze dai 12 ai 16 anni. Domenica 11, alle 15, al teatro San Luigi di Concorezzo, il saggio di fine anno.

Cristina Bertolini