Dall’inglese base all’uso dei social

Al via a settembre 3 nuovi corsi, finanziati dal dispositivo Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) di Regione Lombardia. Le iscrizioni sono già aperte per il corso di lingua inglese, livello base, dal 2 al 17 settembre che si terrà presso il Palazzo del lavoro in via Tommaso Grossi, 9 a Monza per una durata di 40 ore. È previsto l’accertamento finale attraverso un test al termine del quale verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Il secondo corso in partenza è dedicato all’utilizzo dei social - “Vendi, crea, connetti con i social media“ - e si terrà dal 2 al 27 settembre nella sede del Palazzo del lavoro a Monza, per un totale di 80 ore. Anche in questo caso è previsto un test finale per il rilascio della certificazione di attestazione delle competenze. Il terzo corso è ancora dedicato alla lingua inglese, ma per la professione e la vita quotidiana. Si parte il 23 settembre fino all’8 ottobre, sempre a Monza, per una durata di 40 ore. Per tutti e 3 i corsi, informazioni e iscrizioni: g.guarna@afolmb.it oppure 039/8396470. I corsi sono gratuiti, previa verifica dei requisiti. Possono partecipare persone dai 16 fino a 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, Naspi e Dis-Coll in assenza di rapporto di lavoro, percettori di RdC, disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi), utenti con una presa in carico/segnalazione sociosanitaria o sociale e/o sono inseriti in progetti/interventi di inclusione sociale, lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità, uomini con almeno 55 anni di età.

Veronica Todaro